محمد خير الجراح: أستمد طاقة الحب من زوجتي وأصدرها للجمهور!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

بدأ النجم السوري محمد خير الجراح مع فرقة "مسرح سوريا" عروض مسرحية "سلطان زمانو" بطولته وإخراجه وإنتاج أسامة سويد وتأليف سعيد حناوي على مسرح الخيام في العاصمة السورية دمشق ويتم عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

وفي حديث مع "فوشيا"، تحدث الجراح عن العمل ككل والمغامرة بعودة المسرح الشعبي والتجاري إلى الساحة الفنية السورية والعناصر التي يحتاجها وتعاونه مع فريق العمل لتحقيق النجاح المطلوب منها.

وأشار الجراح إلى أهمية حضور هذا النوع من المسرح بالنسبة لجمهور المسرح وعاشقي الفن، خاصة وأن النص مدروس بعناية إضافة إلى الحركات على الخشبة والتعاون بين فريق المسرحية للخروج بصورة فنية راقية عن العرض الذي يتحدث عن رجل يقع في غرام امرأة تعمل في تياترو ويسعى جاهدا للوصول إليها ضمن أحداث النص الذي ينتمي إلى الكوميديا الشعبية، ويتم تقديمه عبر إنتاج خاص وتتجاوز مدة العرض الساعتين والنصف.

وكشف الجراح في حديثه عن أن الأغنيات التي يقدمها في العرض وهي "بتشلّ، و ليش، وأغنية الفرقة مع نهاية العرض" هي أغنيات ملائمة للنص، وتم تحضيرها بما يشكل تكاملا بين المشهد التمثيلي ورسالة العمل.

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وأضاف أن العرض يتضمن حالات مختلفة منها عروض استعراضية وغناء وحوارات تمس الواقع اليومي المعاش للناس، وهو يشبه الناس، والشخوص قريبة منهم وحولهم لأنها تتحدث عنهم.

أكد الجراح اختلاف هذه التجربة عن غيرها بكل المضامين التي تقدمها والتميز الذي يسعى إليه مع شركائه في هذا المشروع الفني، متمنيا لو يستطيع تحقيق هذه الغاية وإمتاع الجمهور.

وحول حضور زوجته السيدة رفيدة دائما معه في العروض وفي التحضيرات كشف النجم السوري عن أهمية تواجدها إلى جانبه ودعمها له وما يأخذه من محبتها ومن اهتمامها ليمكنه إيصال محبته لفنه وللجمهور بشكل واضح، مشيدا بالمحبة التي تحملها في داخلها له ولعمله وفنه.

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب محمد خير الجراح أريج خضور وفادي حموي وأحمد حجازي ورشا رستم ومحمد سويد وسمير الشماط.