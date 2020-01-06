شكرا لقرائتكم خبر عن النبوى ودرة وحنان مطاوع يحتفلون بالعرض الخاص لـ"يوم وليلة" والفيشاوى يغيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم صناع فيلم "يوم وليلة" عرضًا خاصًا للفيلم اليوم الأحد بمدينة 6 أكتوبر، بحضور نجوم الفيلم خالد النبوى ودرة وحنان مطاوع وخالد سرحان ومحمد جمعة وعمر الشناوى، فيما غاب النجم أحمد الفيشاوى، وذلك قبل طرحه بالسينمات الاثنين 6 يناير، وتدور أحداث "يوم وليلة" خلال يوم كامل هو يوم مولد السيدة زينب على مدار 24 ساعة.

"يوم وليلة" بطولة خالد النبوى، أحمد الفيشاوى، درة، حنان مطاوع، خالد سرحان، محمد عادل، حمزة العيلي، محمد جمعة وشادى أسعد، تأليف يحيى فكرى، وإخراج أيمن مكرم، والفيلم شارك في الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي بالمغرب، وحصل الفنان أحمد الفيشاوي على جائزة أحسن ممثل من المهرجان عن دوره في الفيلم، كما تم عرضه في مهرجان مالمو السينمائي، ضمن فعاليات الدورة التاسعة.

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ويجسد النجم أحمد الفيشاوى فى فيلم "يوم وليلة" شخصية بلطجى وقاطع طريق فى أحداث الفيلم، ويدخل فى صراعات مع الفنانة درة حيث يقوم الفيشاوى بوقف السيارت ويقطع الطريق عليهم تحت تهديد السلاح للسرقة ويستولى عليها.

وكان آخر أعمال درة، مسلسل "بلا دليل"، الذى يشاركها فيه البطولة خالد سليم، ونيكولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وجمال عبد الناصر، وإنعام الجريتلي، ومها نصار، وديانا هشام، وأحمد كرارة ومحمد شاهين، وعمر الشناوى، وشيرين عرفة، وهو من إخراج منال الصيفى وتأليف إنجى علاء وإنتاج سينرجى للمنتج تامر مرسى.

وتدور أحداثه حول عازفة القيثار "حبيبة" التى تقوم بدورها الفنانة درة التى تجد نفسها فى موقف لا تحسد عليه بعدما تخبرها ابنتها "هنا" بأنها شهدت على جريمة قتل "تيمورالهوارى" والتى ارتكبها زوجها "عمر" يقوم بالدور خالد سليم فتسعى حبيبة لمعرفة الحقيقة وسط غموض كبير حول الجريمة.