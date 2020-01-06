شكرا لقرائتكم خبر عن آخرهن نانسي عجرم.. فنانات تعرضن للسرقة أشهرهن فيفى عبده وشيرين سيف النصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت النجمة اللبنانية نانسي عجرم صباح اليوم، لمحاولة سرقة منزلها، لكن الدكتور ​فادي الهاشم​ زوج الفنانة نانسي عجرم قام بمواجهة السارق الذى كان يحمل السلاح، وبعد تبادل إطلاق النار قتل السارق، ويعد هذا الحادث ليس الأول من نوعه الذى تتعرض له الفنانات، فسبق من قبل أن تعرض بعضهن لسرقة مجوهرات ومشغولات ذهبية ومبالغ مالية وغيرها، ومن خلال هذا التقرير نستعرض أبرز هذه الحوادث.



نانسى عجرم

تعرضت الفنانة فيفى عبده للسرقة من قبل الخادمة الفلبينية التى تعمل لديها، وأوضحت فيفى عبده بأن الخادمة استولت على مبلغ مالى وكمية من المشغولات الذهبية تزن 5 كيلوجرامات.



فيفى عبده

تعرضت الفنانة شيرين سيف النصر لحادث سرقة من صديقتها المقربة والتى استغلت علاقتها الوثيقة بها، وأوضحت الفنانة أنها تعرضت للسرقة من صديقتها التى استولت على مشغولات ذهبية وألماظ تجاوزت قيمتها آلاف الجنيهات.



شيرين سيف النصر

تعرضت أيضا النجمة ليلى علوي لمحاولة سرقة في سيارتها ولكن سائقها تدخل وأجهضها وتمكن من إفشالها، وفى محاولة أخرى تعرضت أيضاً لواقعة مشابهة بعدما اكتشفت اختفاء مجوهرات بقيمة 750 ألف جنيه، فى الوقت الذي اختفت خلاله الخادمة.

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ليلى علوى

تعرضت الفنانة نرمين الفقى لحادث سرقة، حيث فقدت بعض المشغولات الذهبية بالإضافة إلى مبلغ 36 ألف جنيه و3 آلاف دولار و150 يورو، وكانت الخادمة بمفردها فى المنزل، وبالرغم من أن نرمين الفقى تغلق الباب على غرفتها إلا أن الخادمة أحرقت باب الغرفة حتى يتثنى لها الدخول وسرقة كل شىء.



نرمين الفقى

تعرضت الفنانة المعتزلة نورا لحادث سرقة من خادمتها الأفريقية والتى استولت على لاب توب وهاتفين محمولين ومبلغ مالى كبير، وأوضحت نورا وقتها بأن الخادمة وضعت لها مخدرًا في كوب العصير الذى أفقدها وعيها.



نورا

اكتشفت أيضا الفنانة هالة صدقى تعرضها للسرقة بعد رجوعها من حفل زفاف أحد أقاربها، من قبل الخادمة الخاصة بها، والتى استولت على مجوهرات ومشغولات ذهبية قدرها 800 ألف جنيه.



هالة صدقى

تعرضت الفنانة نشوى مصطفى لحادث سرقة سيارتها بعد يومين من زفاف نجلها بأحد فنادق القاهرة، وكتبت عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إزاز العربية اتكسر وكل اللي فيها اتسرق"، مضيفة: "أكتر حاجة زعلانة عليها لاب توب ابني وشنطة هدومه وبدله فرحة".