شكرا لقرائتكم خبر عن طارق صبرى مخرجا لأول مرة فى مسرحية "الخادم الأخرس" لهارولد بنتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض الفنان طارق صبرى أولى تجاربه فى الإخراج من خلال مسرحية "الخادم الأخرس" للمؤلف الإنجليزي هارولد بنتر التى عرضت على خشبة المسرح العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون وهى إحدى مشروعات الدراسات العليا، أداء رامي الطمباري، وأحمد عثمان، وديكور، شادي قطامش، واضاءة أبو بكر الشريف، وموسيقى محمد زكي، ومخرج منفذ محمد زكي، ومحمد فوزي.





من ناحية أخرى يجسد الفنان طارق صبرى ضمن أحداث فيلم "باركود 615" شخصية ضابط شرطة والذى يشارك فى بطولته مع عدد من الفنانين من ضمنهم محمد عز وأحمد عزمى وراندا البحيرى.

وانتهى فريق عمل الفيلم من تصوير نحو 60% من أحداثه بإحدى الفيلات بمنطقة شبرامنت بالهرم، حيث يتبقى له 5 أيام تصوير للانتهاء من تصويره، منها يوم بالفيلا وأربعة أيام تصوير خارجى بالشوارع.

وتعد المرة الثانية الذى يجسد فيها الفنان طارق صبرى شخصية الضابط فى السينما حيث قدمها قبل ذلك فى فيلم "ساعة رضا" مع الفنان أحمد فتحى وآيتن عامر.

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تدور أحداث فيلم "باركود 615" فى إطار أكشن تشويقى، حيث يتضمن الفيلم بعض الأحداث الغامضة داخل الفيلا، وفيها صراع بين الأبطال بالإضافة لبعض مشاهد الأكشن والمطاردات بين بطلى الفيلم محمد عز وطارق صبرى.

الفيلم من بطولة طارق صبرى ومحمد عز وراندا البحيرى وسامية طرابلسى وأحمد عزمى وهاجر الشرنوبى وإبرام سمير وأحمد إمام وقصة وحوار أحمد أنور ومحمود جامايكا وأحمد شفيق وسيناريو وإخراج مينا سويحة.

وشارك طارق مؤخرا فى حكاية "حبيبتى من تخون" وهى السابعة ضمن حكايات الجزء الثالث من "نصيبى وقمستك"، وهى من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج سينرجى وأحمد عبد العاطى، وبطولة طارق صبرى، ميرنا نور الدين، إنجى خطاب، سلوى عثمان، ندى عادل، مصطفى منصور، منة بدر تيسير، باهر النويهى، وتناقش الحكاية مساوئ السوشيال ميديا فى حياتنا الاجتماعية، وكيف تسبب فى تدمير حياة الأشخاص.