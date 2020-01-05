بالفيديو: أول تعليق لـ نانسي عجرم بعد مقتل لص مسلح بمنزلها على يد زوجها

في أول تعليق لها على اقتحام لص مسلح فيلتها بنيو سهيلة طمأنت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم جمهورها على حالتها الصحية وشكرت كل من وقف إلى جانبها وسأل عنها.

وفي تصريحات لقناة MTV اللبنانية قالت نانسي عجرم” في البداية أود أن اطمئن جمهوري ومن سأل عني.. أنا بخير والشيء الأهم أن عائلتي بخير وأولادي بخير”، مضيفة أنها ليست على ما يرام الآن ولا تستطيع أن تتحدث عن الواقعة.

وتعرضت فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة بلبنان إلى الاقتحام فجر اليوم من قبل أحد الأشخاص ويدعى محمد حسن موسى سوري الجنسية بغرض السرقة.

ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام لبنانية تمكن السارق من التسلل ليلاً الى داخل المنزل حاملا مسدسه الذي تمكن بواسطته من إبعاد ثلاثة حراس شخصيين للمنزل، بمجرد أن شهر المسدس عليهم وتابع سيره داخل المنزل لكنه فوجئ بزوجها الدكتور فادي الهاشم فأشهر مسدسه في وجهه ليحدث إطلاق نار بين الطرفين، مما أدى إلى مقتل السارق على الفور وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية والتحقيقات جارية.

واعتبرت مصادر التحقيق أن زوج عجرم الذي هو قيد التحقيق كان في حال الدفاع المشروع عن النفس، في اعتبار أن السارق اقتحم منزله وهاجم افراد أسرته مسلَّحا بمسدس.