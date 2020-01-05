بالفيديو.. ميريام فارس: الأمير محمد بن سلمان حقق حلمي

علقت المطربة اللبنانية ميريام فارس على الحفل الغنائي الأول لها بالمملكة ضمن فعاليات “سمرات شتاء الرياض ” . وأعربت ميريام عن سعادتها البالغة بفكرة الهيئة العامة للترفيه بإقامة الحفل في صحراء المملكة مما جعل التجربة جديدة ومثيرة من نوعها.

وأضافت في لقائها مع قناة “روتانا خليجية ” أن لقاء الجمهور السعودي كان حلمها الذي حققته حكومة المملكة في عهد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، قائلة أن سموه لم يترك منطقة بالمملكة إلا ونشر بها البهجة والسرور وساعد في إرساء الثقافة والفن.

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