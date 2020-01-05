محمود كامل يرد على إتهام رشا سمير بسرقة روايتها

رد المخرج محمود كامل مخرج فيلم بنات ثانوي والذي تم إتهامه من قِبل الكاتبة رشا سمير بسرقة روايتها وتحويلها لفيلم، نفي محمود كامل كلام الكاتبة أثناء لقائه مع برنامج انسايدر بالعربي وقال إنها هي من تواصلت معه في عام 2018، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي وطلبت رقمه لأخذ رأيه في روايتها.

أوضح محمود كامل إن فكرة الفيلم تخص أيمن سلامة والذي يعمل عليها منذ عام 2015 وكان الغرض منها في البداية أن تكون مسلسل لكنه أراد أن تكون فيلم وهو الأمر الذي

رحب به أيمن سلامة.

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يتنافى هذه التصريحات مع ما قالته الكاتبة رشا سمير والتى تم أستضافتها ايضًا في برنامج أنسايدر بالعربي حيث أوضحت إن بعد تواصلها مع المخرج محمود كامل طلب منها أن ترسل له المعالجة الدرامية لتحويل الرواية لنص سينمائي ولكنها رفضت ذلك في البداية بسبب تخوفات من السرقات الفكرية التي تحدث وعندما صارحته بمخاوفها رد بأن هذا الأمر لا يمكن حدوثه، وبالفعل أرسلت له المعالجة الدرامية

التي أعجب بها كثيرًا وطلب شراء الحقوق الملكية وبالفعل أخبرته إن حقوق الرواية مع دار النشر وهي الدار المصرية اللبنانية وتم الأتفاق على إعادة التواصل مرة إخرى ولكنه أختفي ولم يعد يجيب على المكالمات، لتتفاجئ رشا سمير ببوستر فيلم بنات ثانوي على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يتعرض لنفس الأفكار والقضايا المطروحة في الرواية

الجدير بالذكر إن فيلم بنات ثانوي من بطولة عدد من النجوم الشباب من بينهم جميلة عوض، هنادي مهنا، محمد الشرنوبي، مي الغيطي، مايان السيد، هدي المفتي وغيرهم من النجوم الشابة، الفيلم من تأليف أيمن سلامة ومن إخراج محمود كامل ومن المفترض أن يعرض الفيلم في دور العرض المصرية بدءً من الثلاثاء المقبل