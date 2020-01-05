مدير أعمال نانسى عجرم يكشف تفاصيل اقتحام لص لفيلاتها

كشف جيجي لامارا المدير الفني للنجمة نانسي عجرم، عن أقتحام لص لفيلا النجمة، وتعامل معه زوجها وأطلق عليه النيران والتي أدت إلى وفاة السارق فى الحال.

وقال مدير أعمالها، أن شخص كان مختبأ في البرندا، وبعد رحيل الضيوف التى كانت متواجدة بالفيلا قرر اقتحام الغرفة وهدد زوجها والنجمة بإعطائه كل ما يملكون من أموال وذهب بالفيلا، مضيفًا أن زوجها قرر إعطاءه الأموال والذهب ولكن هرب إلى غرفة الأطفال وتعامل معه وأطلق عليه النيران والتى أودت بحياته فى الحال.

وقدم جيجي لامارا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كل يوم مع الإعلامى خالد أبو بكر، الشكر إلى نجوم الفن المصري على مساندته للفنانة نانسى عجرم، مضيفًا أن هناك إجراءات قانونية حيال الواقعة.

وكانت أمرت القاضية اللبنانية غادة عون، بالتحقيق مع الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، من أجل إتخاذ الإجراءات القانونية، بعد قتله محمد حسن الموسى، اللص الذى حاول إقتحام المنزل الخاصة بهما فى نيو سهيلة كسروان بقصد السرقة، وتبادل الطرفان إطلاق النار انتهت بمقتل اللص.

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يذكر أن منزل النجمة نانسي عجرم تعرض فجر اليوم الأحد، لمحاولة سرقة

لكن الدكتور فادى الهاشم زوج نانسي عجرم واجه السارق الذى كان يحمل سلاحًا، وبعد تبادل إطلاق النار قتل السارق، وكان اللص قد تمكن من تخطى نظام الأمن فى فيلا نيو سهيلة كسروان.

ويدعى اللص محمد حسن الموسى، وهو من مواليد العام 1989، ويعد جنسيته السورية.

واقتحم الفيلا الخاصة تحت التهديد السلاح حيث سلمه زوج نانسي فادى الهاشم الذهب والمجوهرات لكن الأمر تطور لمواجهة بينهما عندما حاول السارق دخول غرفة بناتها، ما اضطر فادى للدفاع عن نفسه وحصل تبادل لإطلاق النار تمكن خلاله فادي من قتل السارق، وحضرت إلى مكان الواقعة القوة الأمنية والأدلة الجنائية ومازالت التحقيقات جارية، كما تعرضت نانسي لإصابة طفيفة في ساقها اليسري خلال المواجهة.