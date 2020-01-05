وصول لبلبة حفل ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي

وصلت منذ قليل، النجمة لبلبة مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي، ومن المقرر تكريمها خلال حفل الختام المقام مساء اليوم على مسرح النهار، وذلك عن مجمل أعمالها ولما قدمته للفن في السنوات الماضية.

جدير بالذكر أن مهرجان نقابة المهن التمثيلية، يرأسه الدكتور أشرف زكي،

ومدير المهرجان المخرج سامح بسيوني، ونائب مدير المهرجان الفنانة منه بدر تيسير، ويشارك في هذه الدورة 10 عروض مسرحية، ويرأس لجنة التحكيم د. سامح مهران، رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، وتضم اللجنة فى عضويتها المخرج أحمد شفيق، السيناريست محمد سليمان عبدالمالك، الفنانة هالة فاخر، أستاذ السينوغرافيا د. صبحي السيد، المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، المخرج محمد مرسي، المخرج مصطفى فكري والمخرج مرقس عادل.

وكان المهرجان قد كرم أيضًا الفنان القدير حسن حسني وسط حضور مجموعة من النجوم يأتي في مقدمتهم محمد سعد ومحمد هنيدى.