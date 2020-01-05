بالصور.. الاستعدادات الأخيرة لحفل ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي

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بدء منذ قليل الاستعدادت الأخيرة لحفل ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي، ومن المقرر تكريم النجمة لبلبة عن مجمل أعمالها ولما قدمته للفن في السنوات الماضية، وذلك على مسرح النهار بشارع قصر العينى.
جدير بالذكر أن مهرجان نقابة المهن التمثيلية، يرأسه الدكتور أشرفزكي، ومدير المهرجان المخرج سامح بسيوني، ونائب مدير المهرجان الفنانة منه بدر تيسير، ويشارك في هذه الدورة 10 عروض مسرحية، ويرأس لجنة التحكيم د. سامح مهران، رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، وتضم اللجنة فى عضويتها المخرج أحمد شفيق، السيناريست محمد سليمان عبدالمالك، الفنانة هالة فاخر، أستاذ السينوغرافيا د. صبحي السيد، المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، المخرج محمد مرسي، المخرج مصطفى فكري والمخرج مرقس عادل.
وكان المهرجان قد كرم أيضًا الفنان القدير حسن حسني وسط حضور مجموعة من النجوم يأتي في مقدمتهم محمد سعد ومحمد هنيدى.
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