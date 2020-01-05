فيديو وصور.. تفاصيل حفل ليلة سمرات شتاء الرياض

شهد مسرح منتزه الثمامة البري، بالمملكة العربية السعودية، حفلًا غنائيًا ضخمًا تحت عنوان سمرات شتاء الرياض، وجاء الحفل ضمن فعاليات موسم الرياض، وشارك في الحفل كل من النجمتين، أنغام، و ميريام فارس، وكان من المقرر أن يشارك معهما النجم عبد الله الرويشد إلان أنه اعتذر عن تقديم الحفل، نظرًا للظروف الجوية.

ونشرت أنغام مجموعة من الصور للحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت من خلاله متألقة بالقفطان السعودي.

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كما نشرت ميريام فارس فيديو لها من أثناء الحفل، والتي ظهرت من

خلاله، وهي تغني أغنية حبيبي يا سعودي، والأغنية من كلمات وليد الحسنية، وألحان يوسف العماني، وتوزيع محمد عصمت.

ولم يتمكن عبد الله الرويشد من تقديم وصلته الغنائية، أمس، في الحفلة التي جرت ضمن "سمرات شتاء الرياض" في العاصمة السعودية.