انتقدت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، حالة الانفالات الأمني في لبنان، وذلك بعد تعرض منزل نانسي عجرم لمحاولة اقتحام، من قبل مسلح سوري بغرض السرقة.
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وغردت ميريام، عبر حسابها الرسمي علي موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلة:"الحمدلله على سلامتك وسلامة عيلتك، أكيد الموقف كان كتير صعب
وكانت ميريام فارس، تصدرت مؤشرات البحث علي موقع "جوجل" السعودية، اليوم الأحد، وذلك بعد إحياء حفلها الأخير، ضمن فعاليات سمرات شتاء بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، مساء أمس السبت.
كانت هذه تفاصيل خبر ميريام فارس عن محاولة سرقة نانسي عجرم: صرنا ببلد ما بيعرف الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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