شاهد.. سالمونيلا تصيب عائلة مي سليم: علشان تبقي تقولي آه

نشرت الفنانة مي سليم بعض الصور التي تجمعها بأختيها الفنانتين دانا وميس حمدان، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. Advertisements وظهرت مي وأخواتها من خلال الصور بإطلالة في الخمسينات، وعلقت مي قائلة: آل حمدان 2020 .. عشان تبقي تقولي آه.. ههههههههه. الصور بإطلالة في الخمسينات، وعلقت مي قائلة: آل حمدان 2020 .. عشان تبقي تقولي آه.. ههههههههه. يذكر أن الفنانة مي سليم تشارك في بطولة مسلسل عالم افتراضي، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج إبراهيم فخر، وبطولة كل من عائشة بن أحمد، أحمد صلاح السعدني، هند عبدالحليم، كريم سرور، لمياء السعداوي، ولاء الشريف، إسلام جمال، رنا مجدي.

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