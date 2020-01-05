شيماء هلالي: "شعور الخسارة وفقدان الأطفال بلحظة شعور بشع"

ميرنا وليد - بيروت - علقت الفنانة التونسية ​شيماء هلالي​ على حادثة الفنانة نانسي عجرم وقالت: "شعور الخسارة وفقدان الأطفال بلحظة شعور بشع، والله لا يجرب أحد ،والوالد هو السّند الحقيقي للأسرة. الحمدالله على سلامة الفنانة نانسي عجرم وعائلتها وما تشوفوا شر.

على صعيد آخر طرحت شيما هلالي ميني ألبوم خليجي بعنوان "بتقوم" تضمن أربع أغنيات متنوعة بعنوان "طيبة"، "أعذرك"، "هيه هيه"، و"بتقوم".

وتعاونت هلالي في هذا الألبوم مع عدد من الشعراء هم أحمد علوي، وخالد العوض، وحامد الغرباوي، والملحنين أحمد الهرمي، وأحمد برهان، وعلي صابر.

والألبوم الخليجي هو الثاني لشيما، حيث طرحت عام 2016 ألبوماً غنائياً خليجياً بعنوان "شيماء هلالي 2016"، حقق نجاحاً كبيراً، وقامت بتصوير بعض أغانيه على طريقة الفيديو كليب.

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