حلا شيحا تقدم هذا الدور امام تامر حسني

ميرنا وليد - بيروت - تقدم الممثلة المصرية ​حلا شيحا​ ضمن أحداث فيلم "مش أنا" الذي تشارك في بطولته مع الفنان المصري تامر حسني شخصية إمرأة صاحبة روح جميلة وفكاهية وتحمل صفات مميزة تكشفها أحداث العمل. الفيلم يعيد حلال شيحا إلى السينما بعد غياب حوالى 13 عاما منذ آخر أعمالها "كامل الأوصاف" الذي جمعها بالراحل عامر منيب وحقق نجاحا كبيرا وقتها. فيلم "مش أنا" قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، ويشارك فىي بطولة الفيلم ماجد الكدواني، سوسن بدر، شيرين، ومجموعة من الممثلين المصريين .

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