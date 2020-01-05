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محمد حماقي ينشر صورة نانسي عجرم وعائلتها ويعلق

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ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري ​محمد حماقي​ صورة عائلة زميلته في لجنة تحكيم برنامج the voice kids الفنانة ​نانسي عجرم​ وعائلتها وعلق : "ألف حمد لله على سلامتك يا نانسي.. ربنا يحفظك ويحمي بناتك وأسرتك من كل شر" .

وكان قد تعرض منزل ​نانسي عجرم​ فجر اليوم الأحد لمحاولة سرقة لكن الدكتور ​فادي الهاشم​ زوج الفنانة نانسي عجرم قام بمواجهة السارق الذي كان يحمل السلاح، وبعد تبادل إطلاق النار قُتل السارق .

وعلى صعيد آخر كان قد انطلق يوم امس العرض الخاص بالحلقة الاولى من برنامج ذا فويس كيدز الذي يجمع حماقي بنانسي وعاصي الحلاني في اللجنة.

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