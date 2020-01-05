محمد حماقي ينشر صورة نانسي عجرم وعائلتها ويعلق

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري محمد حماقي صورة عائلة زميلته في لجنة تحكيم برنامج the voice kids الفنانة نانسي عجرم وعائلتها وعلق : "ألف حمد لله على سلامتك يا نانسي.. ربنا يحفظك ويحمي بناتك وأسرتك من كل شر" .
وكان قد تعرض منزل نانسي عجرم فجر اليوم الأحد لمحاولة سرقة لكن الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم قام بمواجهة السارق الذي كان يحمل السلاح، وبعد تبادل إطلاق النار قُتل السارق .
وعلى صعيد آخر كان قد انطلق يوم امس العرض الخاص بالحلقة الاولى من برنامج ذا فويس كيدز الذي يجمع حماقي بنانسي وعاصي الحلاني في اللجنة.
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