"جود نيوز".. فيلم توعوي في قالب كوميدي لأكشاي كومار

تعرض دور السينما الهندية فيلم "جود نيوز"، الذي طُرح في 27 ديسمبر/كانون الأول، ويصنف كاجتماعي وكوميدي.

"جود نيوز" بطولة أكشاي كومار، وكارينا كابور، ودالجيت سوناجي، وكيارا أدفاني، وتدور أحداثه حول أسرتين تعاني كل منهما من مشكلة في الإنجاب.

وتلجأ كلتا الأسرتين إلى التلقيح الصناعي، ولكن صدفة غير متوقعة قلبت حياة الأسرتين رأساً على عقب، بسبب تشابه اسم عائلتي الزوجين، وتم خلط التلقيح الخاص بهما لتصبح كل زوجة تحمل طفل زوج الأخرى، ومن هنا تبدأ الصراعات في إطار كوميدي، حتى يستسلم الجميع للأمر الواقع.



ونجح مخرج الفيلم راج ميهتا من خلال الإضاءة وزوايا التصوير، وكذلك الاستعراضات، في إضفاء حالة من البهجة والإيجابية على الفيلم، ما يجعل من مشكلة كتأخر الإنجاب أو غيرها ما هي إلا اختبارات للإيمان من الممكن تقبلها بشكل إيجابي.





وهذا ما مثلته كيارا أدفاني خلال دورها، حيث إنها الوحيدة التي لم تتأثر سلبياً سواء بحملها لطفل رجل آخر عن طريق الخطأ، أو حتى المشاكل التي واجهتها خلال ولادة طفلها، ما جعل الآخرين ينظرون للحياة بمنظور آخر.

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"جود نيوز" رابع أفلام أكشاي كومار في 2019، ويعدّ تجربة توعوية أكمل بها مجموعة أفلامه التي تنوعت بين الكوميديا والتاريخي والسيرة الذاتية والخيال العلمي.

وظهرت كارينا كابور في الفيلم بعد غياب عامين، بروح ورشاقة نجمة بوليوود الأقرب إلى الجمهور، والتي اعتاد الجميع على رؤيتها تملأ الأجواء مرحاً وإيجابية، وأخيراً ظهر دالجيت سوناجي بدور كوميدي صريح لأول مرة، وكانت أغنياته أكثر ما حصد إعجاب الجماهير خلال 132 دقيقة مدة عرض الفيلم.





وحظيت أغاني الفيلم "زومبا"، و"صودا خارا" بإعجاب المشاهدين، ولكن النجاح الأكبر كان من نصيب أغنية "تشانديجاره ماي"، التي حصدت 45 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب".

آراء النقاد منحت الفيلم 4.5 من 5 نجمات في تصنيف جوجل، وقال الناقد الهندي الشهير فريد شهريار إن فيلم "جود نيوز" أطاح بنجاح فيلم "دابانج 3" للنجم سلمان خان.

وحقق الفيلم إيرادات حتى الآن تقدر بنحو 32 مليون دولار، في حين تكلف إنتاج الفيلم 5 ملايين دولار فقط.



