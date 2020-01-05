اديل تخسر 20 كلغ وتصدم متابعيها بنحافتها الشديدة

القاهرة - لايف ستايل
تداول رواد التواصل الاجتماعي صورا للفنانة العالمية أديل ، كشفت فيه عن خسارة أكثر من عشرين كيلو من وزنها. ونشرت صحيفة “ميرور” البريطانية صورا للفنانة العالمية أثناء قضائها إجازتها على أحد الشواطئ، وظهر بشكل واضح خسارتها الكبيرة لوزنها الذي صدم المتابعين.
وصدمت adele جمهورها بنحافتها الشديدة التي أظهرت عظام وجنتيها ورقبتها، وشعر المتابعين وكأنها شخص آخر، وانتقد الكثير من المتابعين شكلها النحيف، مؤكدين أنها كانت جميلة جدا عندما كانت سمينة. جدير بالذكر أن الفنانة العالمية قامت بحمية غذائية قاسية لإنقاص الوزن بعد تعرضها لقصة حب فاشلة، وظهرت في الفترة الأخيرة متغيرة الملامح ولكن ليست حزينة هي فقط نحيفة.
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