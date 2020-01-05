زوج نانسي عجرم يُنهي حياة لص اقتحم منزله وروّع اسرته حاملًا السلاح

تعرضت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم إلى إصابة عندما حاول لص سرقة منزلها واقتحام غرفة بناتها. لكن زوجها الدكتور فادي الهاشم تصدى له وأرداه قتيلا، فجر يوم السبت 4 يناير 2020. مصادر مقربة من التحقيق ووسائل إعلام لبنانية أفادت بأن السارق – وهو من أصل سوري يبلغ من العمر 30 عاما - اقتحم فيلا النجمة اللبنانية نانسي عجرم، وأن "اللص تمكن من التسلل ليلاً الى داخل المنزل مسلَّحاً بمسدس تمكن بواسطته من إبعاد ثلاثة حراس شخصيين للمنزل، بمجرد أن شهر المسدس عليهم، وتابع سيره داخل المنزل، ولم يتمكن زوج عجرم من ردعه رغم محاورته له وعرضه المال عليه للمغادرة".

وأضافت تلك المصادر أن السارق "تابع طريقه الى غرفة تنام فيها بنات عجرم، مهدّداً بقتل من يعترض طريقه بمسدسه يميناً ويساراً، وعندما أصرّ على التوجه الى غرفة البنات، حاول زوج عجرم ردعه عن ذلك، من دون هوادة، عندها عاجل السارق بطلقات نارية أدّت الى مقتله".

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واعتبرت مصادر التحقيق أنّ "زوج عجرم الذي هو قيد التحقيق كان في حال الدفاع المشروع عن النفس، في اعتبار أنّ السارق اقتحم منزله وهاجم افراد أسرته مسلَّحا بمسدس ليتبين بعد حصول الحادث انه مسدس خلبي". وأصدرت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون قراراً بتوقيف زوج الفنانة نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم، على اثر تبادل اطلاق النار بينه وسارق من التابعية السورية دخل فيلته فجر اليوم في نيو سهيلة في قضاء كسروان، بهدف السرقة، من أجل اتخاذ الاجراءات القانونية.

كما تداول عدد من مستخدمي موقع الصور «انستغرام»، صورة لإصابة الفنانة نانسي عجرم، بعد تعرّض منزلها لسطو مسلح من أحد اللصوص. كان قد تسلل شاب سوري، فجر اليوم الأحد، ملثمًا، إلى فيلا عجرم في حي «نيو سهيلة كسروان» بقصد السرقة.

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وفوجئ الشاب الملثم، البالغ من العمر 31 عاماً، بزوج عجرم الدكتور فادي الهاشم، فعمد إلى إشهار مسدسه في وجهه، فحدث إطلاق نار بين الاثنين، ما أدى إلى مقتل السارق على الفور. وأكدت التقارير الصحفية أنه على الفور، حضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية، ومازالت التحقيقات جارية.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" ان السوري محمد حسن الموسى مواليد العام 1989، دخل فجر اليوم الأحد ملثما إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم في نيو سهيلة كسروان بقصد السرقة، لكنه فوجئ بزوجها الدكتور فادي الهاشم، فعمد إلى شهر مسدسه في وجه، فحصل إطلاق نار بين الإثنين، ما أدى إلى مقتل السارق على الفور، وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية والتحقيقات جارية.

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