شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجم مصطفى كامل من تسجيل 4 أغانى من ألبومه الجديد الذى لم يستقر على اسمه ويشمل حوالى 10 أغانى جميعها من كلماته وألحانه كما أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"

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ويقدم مصطفى كامل ألبومه بشكل مختلف عن ألبوماته السابقة ويراهن عليه بقوة خلال مشواره الفنى كعادته فى تحقيق النجاح فى أغانيه، وطرح كامل، مؤخرا كليبا جديدا بعنوان "مجرم"، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" من كلماته وألحانه، وتوزيع الموسيقى أحمد عادل، وميكساج مهندس خالد رؤوف، ومن إخراج هيثم عنتر وحقق نسب مشاهدة عالية .



مصطفى كامل

وقدم مصطفى كامل، خلال ألبومه الأخير "ندمان" الذى طرحه مؤخراً، أغنيتين شعبيتين، بعنوان "مرجحى" و"دلعك"، وقدم أيضا 3 أغنيات حزينة المعروف بها هى "ندمان - معلشى يا قلبى - تعالى نتحاسب"، وتضمن الألبوم أغنية هاوس بعنوان "جرح جامد"، وأغنية رومانسية بعنوان "طمن قلبك"، وأغنية أخيرة بعنوان الليلة، وقام بالتوزيع الموسيقى للألبوم عدد الموزعين الموسيقيين، وهم أسامة عبد الهادى وخالد عرف وأشرف البرنس وحازم رأفت، ومهندسى الصوت أحمد جودة، وأمير محروس، وخالد رؤوف ومحمد إسماعيل.

مصطفى كامل له العديد من الكلمات لفنانين آخرين مثل بهاء سلطان ومحمد منير وإيهاب توفيق ومحمد فؤاد ومجد القاسم وحمادة هلال وهيفاء وهبي ومحمد محيي وغيرهم .



المطرب مصطفى كامل

بداياته كانت في أواخر الثمانيات وتعامل مصطفى كامل مع معظم مطربي مصر والعالم العربي كتب لهاني شاكر حوالي أربعون أغنية من أهمها الحلم الجميل سالتك أنت مين ياريتني اتكلم معقول وكتب العديد من الأغاني لمحمد فؤاد وحماده هلال وإيهاب توفيق ومحمد منير وكتب حوالي أربع أغاني للمطرب عمرو دياب وجواهر وبهاء سلطان وأحمد جوهر وحسن الأسمر وكتب للفنان الكبير محمد رشدي، وله العديد من الألبومات ومنها رحلة عمري ودقت الساعات وأقوى من الأيام و 3 مرات وغيره، ويلقب بأمير العذاب.