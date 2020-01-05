شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يتضامن مع نانسى عجرم: ربنا يحفظك ويحمى بناتك وأسرتك من كل شر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توالت عبارات التضامن من كبير من الفنانين على مدار اليوم مع المطربة اللبنانية نانسى عجرم وزوجها فادى الهاشم، بعد التحقيق معه عقب قتله لصًا اقتحم منزلهما يدعى محمد حسن الموسى، بقصد السرقة، وتبادل الطرفان إطلاق النار، ومن بين هؤلاء النجوم، الفنان محمد حماقى.

نشر محمد حماقى، صورة للفنانة نانسى عجرم تجمعها مع زوجها وبناتها الصغار، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق عليها: "ألف حمد لله على سلامتك يا نانسى.. ربنا يحفظك ويحمى بناتك وأسرتك من كل شر".



حماقى يتضامن مع نانسى عجرم وأسرتها

وكانت أمرت القاضية اللبنانية غادة عون، بالتحقيق مع الدكتور فادى الهاشم، زوج الفنانة نانسى عجرم، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية، بعد قتله السورى محمد حسن الموسى، اللص الذى حاول اقتحام المنزل الخاصة بهما فى نيو سهيلة كسروان بقصد السرقة، وتبادل الطرفان إطلاق النار انتهت بمقتل اللص.

يذكر أن منزل الفنانة نانسى عجرم تعرض فجر اليوم الأحد، لمحاولة سرقة لكن الدكتور فادى الهاشم زوج الفنانة نانسى عجرم واجه السارق الذى كان يحمل سلاحًا، وبعد تبادل إطلاق النار قتل السارق، وكان اللص قد تمكن من تخطى نظام الأمن فى فيلا "نيو سهيلة كسروان" ويحمل الجنسية السورية ويدعى محمد حسن الموسى، من مواليد العام 1989.

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نانسى عجرم وأسرتها

وتحت التهديد السلاح سلمه زوج نانسى فادى الهاشم الذهب والمجوهرات لكن الأمر تطور لمواجهة بينهما عندما حاول السارق دخول غرفة بناتها، ما اضطر فادى للدفاع عن نفسه وحصل تبادل لإطلاق النار تمكن خلاله فادى من قتل السارق، وحضرت إلى مكان الواقعة القوة الأمنية والأدلة الجنائية ومازالت التحقيقات جارية، كما تعرضت نانسى لإصابة طفيفة فى ساقها اليسرى خلال المواجهة.

ويشار إلى أنه كان من بين المتضامنين مع نانسى عجرم وأسرتها، الفنانة أحلام، التى كتبت: "دخل بيتهم مسلح وهدد بالقتل ودخل غرفة بناتها والأب يركض مثل المجنون وهذا دفاع عن النفس وعن أطفال أبرياء ما لهم أى ذنب وبإذن الله القضاء اللبنانى عادل وراح يتجاوزون المصيبة بإذن الله"، كما قالت الفنانة آيتن عامر: "توقيفه ليه ده دفاع عن النفس يا رب يعينهم على الرعب اللى شافوه ويحفظ كل الناس من كل شر".

أما إليسا علقت على الحادث المؤسف، قائلة: "عيب تلفيق الحكى فى تلك الظروف العقول المريضة تقعد على جنب وفادى الهاشم أنبل إنسان باللى عملوا لحماية عيلته ولازم يتم الإفراج عنه بسرعة كلنا محله نعمل نفس الشىء".