شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مصطفى قمر بملابس الإحرام مع مدير أعماله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد النجم مصطفى قمر من الأراضى السعودية المقدسة بعد تأديته مناسك العمرة فى زيارة استغرقت حوالى أسبوع ومن المقرر استئناف نشاطه الفنى خلال الأيام المقبلة وعقد جلسات عمل مكثفة مع الكاتبة زينب عزيز من أجل الاستقرار على التفاصيل الأولية للجزء الثانى من فيلم "حريم كريم"، والذى يراهن عليه قمر ويقدمه بشكل يليق به وبجمهوره على حد قوله، ليعود الفيلم مرة أخرى بعد طرح الجزء الأول منه عام 2005 وأخرجه على إدريس وننشر صورة لـ قمر بملابس الإحرام مع مدير أعماله على رشاد.





مصطفى قمر بملابس الاحرام

ويستعد المطرب مصطفى قمر لإحياء حفل غنائى ضمن حفلات فعاليات موسم الرياض، الذى لم يتم الاستقرار على موعده بشكل نهائى حتى الآن، ومن المقرر أن يقدم مصطفى قمر خلال الحفل أغانى من ألبومه الجديد، والذى يضم 12 أغنية كاملة.

من ناحية أخرى تلقى قمر مؤخرًا العديد من الإشادات الإيجابية بعدما طرح ألبومه الغنائى الجديد والذى يحمل اسم "ضحكت ليا"، حيث لقى استحسان عدد كبير من متابعيه من مختلف أنحاء الوطن العربى داخل مصر.

ويضم الألبوم أغانى "س من الناس" كلمات تامر حسين وألحان رامى جمال وتوزيع توما، "معجب" كلمات أسامة مصطفى وألحان محمد يحيى وتوزيع توما، "ضحكت ليا" كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم.

ويتضمن الألبوم أيضًا أغنية "حبيبك اللى تحبه" كلمات حسن عطية وألحان وتوزيع توما، "نقس السيناريو" كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد العدل، وتوزيع عادل حقى، "عارف" كلمات عصام حسنى، وألحان شريف بدر وتوزيع أحمد إبراهيم، "ناوى" كلمات محمد عاطف وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم.. وغيرهما.

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يذكر أن مصطفى قمر طرح مؤخرًا أحدث أغانيه "ضحكت ليا" على طريقة الفيديو كليب وهى الأغنية الرسمية للألبوم الذى طرحه مؤخرًا والذى حقق نجاح كبير وهى من كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم.

يشار إلى أن آخر أعمال مصطفى قمر فيلم "فين قلبى" مع الفنانة يسرا اللوزى، شيرى عادل، إدوارد، وإخراج إيهاب راضى.

الفيلم يدور فى قالب كوميدى رومانسى، حول شاب يتزوج من الفتاة التى يحبها، ولكنها تتعرض لأزمة صحية وتدخل فى غيبوبة لعدة سنوات، فيتعلق بحب فتاة أخرى، وقبل إتمام زواجه منها تشفى زوجته الأولى ما يضعه فى حيرة شديدة.