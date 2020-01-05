شكرا لقرائتكم خبر عن أغانى وحفلات وتمثيل.. فريق بلاك تيما يتجه للسينما.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد بحر عضو فريق بلاك تيما إن هناك فكرتان لفيلمين يمكن أن يشارك فيهما نجوم الفريق، الأولى من تأليف أمير صلاح الدين والثانية لمحمد عبده.

ويشارك أمير صلاح الدين عضو فريق بلاك تيما، في بطولة مسلسل "ختم النمر" مع أحمد صلاح حسني، ونسرين طافش، إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجى.

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كما أحيا الفريق أخر حفلات غنائي بليلة رأس السنة في أسوان، وقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيهم القديمة والحديثة، منها «بحار»، و«بابا شجيني»، و«إيه يعني»، و«زحمة».

وطرح فريق بلاك مؤخراً ألبوما يحمل اسم" لون الكاكاو"، ويضم المينى ألبوم 5 أغنيات متنوعة، ويعد نقلة موسيقية كبيرة، تولى توزيعه هانى ربيع وتعاونوا فيه مع الشعراء منتصر حجازى وميدو زهير وألحان محمد عبده وأمير صلاح الدين، ومهندس الصوت ماهر صلاح.

فريق بلاك تيما يقدم لونا غنائيا جديدا يعبر عن مشاكل وأحلام الشباب إلى جانب البشرة السمراء التى تميزهم وقدموا اولي عروضهم الغنائية فى 7 أغسطس 2004، الذى جمع 160 شخصا من الأقارب والأصدقاء واحتفل الفريق الغنائى «بلاك تيما» منذ فترة بمرور 14 عاما على تقديم هذا العرض، بعد أن وجد أعضاؤه أمير صلاح الدين، وأحمد بحر، ومحمد عبده فى أنفسهم تشابها كبيرا، واتخذوا قرار البدء بهدف وحلم واحد، ما حصدوا عدد من الجوائز أبرزها «الميما» كأفضل فريق غنائي في الشرق الأوسط، كما ترشح لعدد من الجوائز العالمية مثل «وورلد ميوزيك أوورد، وبيج أبل ميوزيك أوورد».