شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمود العسيلى يعلن من ”الخليج 365” عقد قرانه الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خص النجم محمود العسيلى، ”الخليج 365” خلال زيارته لمقر الجريدة، اليوم الأحد لعقد ندوة فنية يتحدث فيها عن مشاريعه الجديدة، بإعلان خبر استعداده لعقد قرانه على خطيبته خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، بعد غدٍ الثلاثاء في الإسكندرية، على أن يقيم حفل الزفاف يوم الجمعة المقبل، كما روى فى الندوة تفاصيل قصة الحب التى جمعته بخطيبته أمنية منذ أول لقاء جمعهما، والصفات المشتركة بينهما والتى جعلته يقرر الارتباط بها.

وروى العسيلى خلال الندوة التي حضرها خالد صلاح رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، وأدارها عمرو صحصاح رئيس قسم الفن ورئيس تحرير موقع عين، التفاصيل الكاملة لواقعة فيديو "الواسطة" والتى أثارت جدلاً كبيرًا على السوشيال ميديا وقتها، كما تحدث عن مشروعاته الغنائية الجديدة ورغبته فى مشاركة المطربين الذين يقدمون ألوانًا غنائية مختلفة مثلما حدث مع أمير عيد.

وتطرق محمود العسيلى فى الندوة لظهوره فى أغنية "سلامونيلا" مع المطرب تميم يونس، مؤكدًا أن هناك صداقة قوية تربطهما وأنه كان يرغب فى المشاركة بأغنية تميم الأولى "أنتي أى كلام" ولكن لم يحدث ذلك ليتفق معه على أن العمل المقبل لابد أن يشارك فيه، هذا بالإضافة إلى حديثه عن السوق الغنائى والسبب وراء اتجاهه للأغاني السينجل قبل 4 سنوات، وأمور أخرى تنشر لاحقًا.

وحل العسيلى بصحبة مدحت صالح، ومصطفى حجاج، ضيوفًا في حلقة الاحتفال برأس السنة من برنامج "معكم منى الشاذلي"، الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على فضائية "CBC"، مؤكدًا خلال الحلقة على اهتمامه بكل ما هو جديد من كلمات وألحان، ليواكب التطور الرهيب فى الفن والتكنولوجي، ولفت إلى أن أغنية "مجنونة" كتبها ولحنها وهو طالب في الكلية، لافتًا أنه عرض على المنتج الأغنية على سبيل الهزار، ولكنه أصر على أن يغنيها فى الألبوم.



العسيلى بصحبة خالد صلاح



العسيلى فى زيارته لليوم السابع



خالد صلاح والعسيلى وعمرو صحصاح



العسيلى فى ضيافة خالد صلاح



العسيلى مع الزميل أسامة طلعت



العسيلى مع الزميل بهاء نبيل



العسيلى مع الزميل محمد زكريا



العسيلى مع الزميل محمود جلال



العسيلى مع الزميل مصطفى القصبى



العسيلى مع الزميلة سارة صلاح



العسيلى مع رانيا علوى



العسيلى مع لميس محمد

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العسيلى مع محررين الرياضة باليوم السابع



العسيلى مع موقع سوبر كورة



العسيلى والزميل تامر إسماعيل



العسيلى واحدى الزميلات



العسيلى وخالد صلاح وعمرو صحصاح



العسيلى وهشام السروجى



العسيلى يزور قسم الرياضة وموقع سوبر كورة



العسيلى يزور موقع صوت الامة



العسيلى يصافح دندراوى الهوارى



العسيلى

خالد صلاح ومحمود العسيلى



محمود العسيلى مع أسرة الخليج 365



محمود العسيلى وخالد صلاح



محمود العسيلى