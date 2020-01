شكرا لقرائتكم خبر عن بوست مالون وترافيس سكوت وكاهلانى أبرز المشاركين في ألبوم جاستين بيبر الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الملايين من محبى وعشاق النجم العالمى جاستين بيبر إطلاق ألبومه الغنائى الجديد لكون بيبر البلغ من العمر (25 عاما) تغيب منذ فترة عن الساحة الغنائية، فآخر البوم غنائي قام بأطلاقه كان "Purpose " و ذلك عام 2015.

وكشف موقع " TMZ " الشهير عن مفاجأة جعلت محبي جاستين بيبر يشعرون بحالة من الحماس الشديد لسماع البوم بيبر الجديد ، والمفاجأة هي مشاركة عدد من أهم و أشهر النجوم علي الساحة في الألبوم الجديد الذي من المقرر أن يطلقه جاستين بيبر في شهر مارس المقبل .

وأول النجوم المشاركين في البوم جاستين بيبر الجديد هو النجم العالمي بوست مالون الذي قدم عدد من الاعمال الغنائية الناجحة خلال 2019 اضافة لتعاونه مع عدد من أشهر النجوم ومنهم أوزي أوسبورن.

كما يتعاون جاستين بيبر في الألبوم الجديد مع النجم العالمي ترافيس سكوت والنجمة كاهلاني .

من جهه أخرى أعلن جاستين بيبر أنه سيقوم بعمل جولة غنائية ضخمة في أمريكا الشمالية وذلك في مايو ويونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر 2020.

يذكر أن المغني جاستين بيبر بدء حياته المهنية في 2007 وقدم عددا هائلا من الأعمال الفنية الناجحة التي جعلته واحدة من أهم وأشهر نجوم الغناء في العالم ، و من أبرز هذه الأغنيات " beauty and a beat " و " all that matters " و " one less lonely girl " و " Boyfriend " ، و غيرها .