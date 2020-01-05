شريف رمزي يحمل درع يوتيوب: "سعيد جدا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان شريف رمزي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة له وهو يحمل درع يوتيوب، بعد تخطي صفحة شركة أفلام النصر 100 ألف مشترك.

وعلق: "سعيد جدا بحصولي على لوحة اليوتيوب الفضية بعد تخطي الصفحة الرسمية لشركة افلام النصر لـ 100 ألف مشترك خلال عام واحد فقط، ومنتظر الحصول على الذهبية إن شاء الله في القريب العاجل".

شركة أفلام النصر، هي شركة امتلكها والد شريف رمزي المنتج الكبير محمد حسن رمزي، وكان آخر أعمالها فيلم الرعب "بيت ست"، الذي يعرض حاليا بالسينمات.