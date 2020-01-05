محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
حرصت الفنانة أنغام، على دعم صديقتها الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بعد حادث السطو التي تعرض له منزلها في الساعات الأولى من صباح اليوم.
ونشرت أنغام عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لعائلة نانسي، وعلقت: "ألف حمدالله على سلامتكم، ربنا يحفظكم من كل شر".
وهاجم أحد اللصوص فيلا الفنانة نانسي عجرم وزوجها، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وقام زوجها بإطلاق الرصاص عليه، وبعدها صدر قرار بإيقافه والتحقيق معه، على خلفية ما حدث.
كانت هذه تفاصيل خبر أنغام تدعم نانسي عجرم بهذه الكلمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.