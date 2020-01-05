أنغام تدعم نانسي عجرم بهذه الكلمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرصت الفنانة أنغام، على دعم صديقتها الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بعد حادث السطو التي تعرض له منزلها في الساعات الأولى من صباح اليوم.

ونشرت أنغام عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لعائلة نانسي، وعلقت: "ألف حمدالله على سلامتكم، ربنا يحفظكم من كل شر".

وهاجم أحد اللصوص فيلا الفنانة نانسي عجرم وزوجها، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وقام زوجها بإطلاق الرصاص عليه، وبعدها صدر قرار بإيقافه والتحقيق معه، على خلفية ما حدث.