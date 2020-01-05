فيديو|.. أحمد حلمي يهنئ زوجته بفيلم "الصندوق الأسود"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
هنأ الفنان أحمد حلمي زوجته الفنانة منى زكي بفيلمها الجديد "الصندوق الأسود".
ونشر حلمي تيزر الفيلم، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"ألف ألف مبروك يا حبيبتي، على فيلم الصندوق الأسود، وبالنجاح والتوفيق يارب، وإن شاء الله يعجب الناس ويكسر الدنيا".
فيلم "الصندوق الأسود" من تأليف أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمود كامل، ومن إنتاج جابي خوري، وبطولة منى زكي ومحمد فراج ومصطفى خاطر وغيرهم من النجوم.
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