ياسمين صبري تبدأ العام الجديد بـ"لوك" مختلف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: بدأت الفنانة ياسمين صبري عامها الجديد بـ"لوك" جديد، حيث نشرت صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وأوضحت الصورة تغيير لون شعر الفنانة ياسمين صبري من البني إلى الأسود. وتخوض ياسمين صبري البطولة المطلقة للمرة الثانية في عالم الدراما التلفزيونية بمسلسل "فرصة ثانية" بعد مشاركتها العام الماضي من خلال مسلسل "حكايتي". مسلسل "فرصة تانية" من تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.

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