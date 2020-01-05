هيثم الخميسي يكشف لـ "الخليج 365" موعد عرض فيلم "الفارس والأميرة"‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

تستعد الشركة المنتجة لفيلم الرسوم المتحركة "الفارس والأميرة"، لطرح أغنيته الدعائية "مفيش مستحيل"، والتي تغنيها الفنانة لقاء الخميسي، وهي من أشعار عمرو حسني، وألحان المؤلف الموسيقي للفيلم هيثم الخميسي.

وعن موعد عرض الفيلم ـ تحدث المؤلف الموسيقي هيثم الخميسي، لـ"الخليج 365"، وقال "العرض الخاص يوم ٢٨ يناير، ويطرح فى دور العرض المصرية في اليوم التالي ، وفي يوم ٣٠ يناير يبدأ عرضه في الخليج".

فيلم "الفارس والأميرة" أول فيلم رسوم متحركة عربي روائي طويل، وعُرض للمرة الأولى في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، وشارك في تنفيذه أكثر من 220 فنانا وفنانة جرافيك، وتكلف إنتاجه 3 ملايين دولار، وهو تأليف وإخراج بشير الديك، تصميم شخصيات للفنان مصطفى حسين، موسيقى هيثم الخميسي، مونتاج سلافة نور الدين، أشعار عمرو حسني وزينب مبارك.

ويقوم الفنان مدحت صالح بالأداء الصوتي والغناء لشخصية "محمد بن القاسم"، ويشاركه البطولة محمد هنيدي، ودنيا سمير غانم، وماجد الكدواني، وعبدالرحمن أبو زهرة، وسعيد صالح، أمينة رزق، إحسان القلعاوي، وغسان مطر، ومحمد الدفراوي، وعبلة كامل، ولقاء الخميسي.