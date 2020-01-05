تراند اليوم : "ما لهم ذنب".. أحلام تثير ضجة بتعليقها على حادثة نانسي عجرم

وجهت الفنانة الإماراتية احلام الشامسي، الدعم لصديقتها الفنانة نانسي عجرم بعد اصابتها في قدمها اثر تعرض منزلها للسرقة علي يد احد اللصوص وقتل زوجها للسارق.

وأعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، تعرض منزل الفنانة نانسى عجرم إلى السرقة، وقام زوجها بقتل السارق، بعد اشتباك مسلح.



وكتبت احلام الشامسي عبر حسابها بتويتر قائلة "‏دخل بيتهم مسلح وهددهم بالقتل ودخل غرفه بناتها والاب يركض مثل المجنون وهذا دفاع عن النفس وعن اطفال ابرياء مالهم اي ذنب وباذن الله القضاء اللبناني عادل وراح يتجاوزون هالمصيبه باذن الله".