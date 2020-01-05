تراند اليوم : بعد حادثة قتل.. إليسا تنفجر غضبا على متابعيها بتويتر

شنت الفنانة اللبنانية اليسا، هجوما عنيفا علي متابعيها الذين ينتقدون زوج الفنانة نانسي عجرم طبيب الاسنان فادي الهاشم، بسبب قتله لص سورى حاول تهديده بقتل زوجته وبناته.

وكتبت اليسا عبر موقع تويتر :لو هالكم شخص البلا ضمير وبلا ذوق بيخففو نظريات وحكي وبيشوفو هالفيديو اللي بيفرجي كل الحقيقة. عيب تلفيق الحكي بهيك ظروف، العقول المريضة تقعد عا جنب! وفادي الهاشم أنبل إنسان باللي عملو لحماية عيلتو ولازم يتم الإفراج عنو بسرعة. كلنا محلو منعمل نفس الشي.



‎وأعلنت وسائل إعلام لبنانية، تعرض منزل الفنانة نانسى عجرم إلى السرقة، وقام زوجها بقتل السارق، وذلك بعد اشتباك مسلح.