ميريام فارس عن محاولة سرقة نانسي: صرنا ببلد ما بيعرف الأمن

انتقدت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، حالة الانفالات الأمني في لبنان، وذلك بعد تعرض منزل نانسي عجرم لمحاولة اقتحام، من قبل مسلح سوري بغرض السرقة.

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وغردت ميريام، عبر حسابها الرسمي علي موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلة:"الحمدلله على سلامتك وسلامة عيلتك، أكيد الموقف كان كتير صعب

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خاصة على البنات، للأسف صرنا ببلد ما بيعرف الأمن والأمان".

وكانت ميريام فارس، تصدرت مؤشرات البحث علي موقع "جوجل" السعودية، اليوم الأحد، وذلك بعد إحياء حفلها الأخير، ضمن فعاليات سمرات شتاء بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، مساء أمس السبت.