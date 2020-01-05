دراما 2020 بنكهة الكبار وحيوية الشباب

بدأت الاستعدادات لموسم الدراما التليفزيونية لعام 2020 بشكل جدى، حيث يجرى التصوير على قدم وساق داخل الاستوديوهات، ما بين الأعمال المقرر عرضها فى شهر رمضان، والتى بدأ صناعها تصويرها مبكرًا لأن العرض فى شهر ابريل، والأعمال التى ستعرض خارج الموسم الرمضانى والمقرر عرض بعض منها فى شهر فبراير ومارس.

المؤشرات المبدئية للدراما التليفزيونية فى 2020 ستشهد تنوعًا كبيرًا، حيث أعلن صناعها عن العودة للدراما الدينية من خلال مسلسل «سيف الله» الذى يحكى قصة حياة سيف الله المسلول خالد بن الوليد، وايضا تشهد عودة لنجوم كبار غابوا فى 2019 من بينهم ليلى علوى ويسرا والهام شاهين ونادية الجندى ونبيلة عبيد وعادل امام وهند صبرى ونيللى كريم وغيرهم من النجوم، اما عن الموضوعات فتشهد تنوعًا كبيرًا ونظرا للنجاح الذى حققته الأعمال التليفزيونية التى تدور احداثها فى الماضى «النوستولجيا» فى 2019، أدى لإعلان نجوم الدراما عن تقديم أعمال ذات موضوعات تدور احداثها فى الماضى ما بين موضوعات اجتماعية، وشعبية، وخيالية، وأكشن، وأخرى موضوعات تدور احداثها فى المستقبل، وتعتبر المفاجأة الحقيقية هى 3 مسلسلات يتم تقديمها عن ابطال الجيش من ملفات المخابرات، وهى الأعمال التى ابتعد المنتجون عن تنفيذها لارتفاع تكلفة التصوير بشكل كبير لكنها تعود بقوة هذا العام.

عودة كبار النجمات والزعيم

أولى مفاجآت 2020 هى عودة التعاون بين النجمتين نبيلة عبيد ونادية الجندى فى مسلسل«نساء من ذهب» وسيعرض فى شهر رمضان المقبل على إحدى القنوات العربية، والعمل مأخوذ من «فورمات» أمريكى كوميدى أنتجته شركة ديزنى الشهيرة، وتم الاتفاق مع السيناريست أمين جمال وورشته على تمصيره وكتابة السيناريو والحوار له، ويخرجه وائل إحسان.

المسلسل يعتمد على 4 بطلات رئيسيات هن نادية الجندى ونبيلة عبيد، اضافة إلى سميحة أيوب وهالة فاخر، حيث انتهت الجهة المنتجة من الاتفاق مع معظم الفنانين المشاركين فى البطولة، ومن المقرر ان يبدأوا التصوير فى لبنان.

وتعود نادية الجندى الى الدراما بهذا المسلسل بعد غياب 4 سنوات حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل «أسرار» مع المخرج وائل فهمى عبد الحميد وتم عرضه خارج شهر رمضان، أمام نبيلة عبيد فكان آخر أعمالها فى الدراما مسلسل «كيد النسا 2» مع المخرج أحمد البدرى والذى تم عرضه قبل 6 أعوام اضافة إلى ظهورها كضيفة شرف فى حلقة من حلقات مسلسل «لهفة» مع دنيا سمير غانم، وسمير غانم، وعلى ربيع.

أيضا يشهد العام عودة النجمات الهام شاهين وهالة صدقى وليلى علوى من خلال مسلسل «يا دنيا يا غرامى» وسيعرض خارج الموسم الرمضانى،والمسلسل يعتبر استكمالا لفيلم (يا دنيا يا غرامى)، من إخراج مجدى أحمد على، والمسلسل امتداد لنفس القصة والشخصيات مع أحداث جديدة، ويكتب العمل السيناريست محمد حلمى هلال، وسيقوم بالبطولة نفس أبطال الفيلم الذى تم تقديمه عام 1995 .

ويدور المسلسل حول مرور 23 عاما على شخصيات الفيلم «سكينة» و«بطة» و«نوال»، والتحولات الزمنية الكبيرة التى ستغير كل شيء فى حياتهن، حيث من المفترض أن يتعرض العمل لهن وهن فى مرحلة الخمسينيات، وسيشهد وجود أبطال جدد، هم الأولاد والأحفاد، بالإضافة إلى أبطال الفيلم من الرجال، ومن بينهم هشام سليم ومجدى فكري.

ويعود النجم عادل امام بعد غياب العام الماضى بمسلسل «فلانتينو» ويشارك فيه دلال عبدالعزيز وحمدى المرغنى والمسلسل مؤجل من عام 2019 وفعلياً كان المسلسل مقررًا عرضه فى هذا العام ولكن حدثت مشاكل، الأمر الذى جعلهم يؤجلون المسلسل لعام 2020 ويعد المسلسل إنتاج شركة «مانجو» والذى تدور أحداثه حول رجل أعمال يدعى «نور عبدالمجيد» متزوج من امرأة نكدية وهى الشخصية التى تجسدها «دلال» ويعانى من الصراع معها طوال الوقت مما يجعله يفكر بالزواج بامرأة أخرى وتتغير حياته إلى أن يقابل داليا البحيرى فيجمعهما الحب.

ايضا يشهد عودة للنجمة اللبنانية هيفاء وهبى بمسلسل «أسود فاتح» من إنتاج شركة «صباح إخوان» وسيعرض فى رمضان، ويشارك فى بطولة المسلسل، المطرب أحمد فهمى، والفنانان: شريف سلامة ومحمد فراج.ويعد مسلسل «أسود فاتح»، هو التعاون الأول الذى يجمع بين «صباح أخوان» واللبنانية هيفاء وهبى، ومن تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل، وتدور أحداثه بين مصر ولبنان فى إطار اجتماعى عصري.

أيضا يعود النجم يوسف الشريف للدراما بمسلسل «النهاية – the end» وتدور أحداثه فى فترة زمنية بعيداً عن وقتنا الحالى، ولكنه فى هذه المرة خرج عن المألوف تماماً حيث يذهب بالزمن إلى الأمام 100 سنة لتكون الأحداث فى عام 2120 معتمداً على تيمة الخيال العلمى والمؤثرات البصرية «جرافيكس» التى ستغلب على طريقة تنفيذ المسلسل، العمل فكرة يوسف الشريف ويكتب له السيناريو والحوار

عمرو سمير عاطف ويخرجه ياسر سامى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وجارى التعاقد مع باقى الفنانين، وتدور أحداثه حول مهندس يحاول التصدى للتكنولوجيا التى أصابت العالم بعد مرور 50 عامًا من الآن، ولكن يتغير كل شىء حينما يقابل إنسانًا آليًا مستنسخًا منه، ويعود الشريف بعد غياب عامين منذ تقديمه مسلسل «كفر دلهاب» فى شهر رمضان 2017 وعاد به الى فترة زمنية قديمة وهى العصور الوسطى، كما يسجل المسلسل التعاون الثالث بين يوسف الشريف وشركة سينرجى بعد «كفر دلهاب» و«القيصر».

اما نيللى كريم فتغير جلدها بمسلسل « النصابين» الذى صور منه 4 حلقات العام الماضى على أن يتم استكمال تصويره الأيام القادمة بعدما تم الإعلان عن التعاقد، حيث أوقف العدل التحضيرات لحين تعافى نيللى كريم تماماً.

مسلسل «النصابين» كان من المفترض تقديمه فى شهر رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تنفيذه، حيث صور فريق العمل 4 أيام فقط قبل أن يتوقف، من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، محمد عادل، وآخرين، تأليف أحمد وائل وعمرو الدالى، وإخراج أحمد مدحت.

الحنين إلى الماضى

الحنين إلى الماضى اعمال تجذب النجوم لتقديمها بعد النجاح الكبير الذى حققته العام الماضى من بينهم النجم ياسر جلال الذى يخوض تجربة جديدة فى مسلسل «الفتوة» بعيداً عن وقتنا الحالى، حيث يعود فى أحداثه بالزمن إلى الماضى وتحديدا قبل 100 عام، ويكتب للعمل السيناريو والحوار هانى سرحان ويخرجه حسين المنباوى ومن إنتاج شركة سينرجى فى ثانى تعاون على التوالى بين الرباعى بعد مسلسل «لمس اكتاف» الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى.

ويقدم «الفتوة» قصة بعيدة عن «الحرافيش» للكاتب الكبير نجيب محفوظ، فالعمل حدوتة تشبه «كان يا مكان»من خلال شخصية الإنسان ابن البلد، فى الحارة المصرية والعلاقات الاجتماعية بين الأم وابنها، بين الجيران، والتركيز على العلاقات المتشابكة بينهم، مع وجود بعض القيود التى تحكم هذا الزمن القديم، مثل وجود المقايضة، والعملات المعدنية دون الورقية.

ايضا محمد رجب والذى يعود بمسلسل «الأخ الكبير»المقرر عرضه خلال ايام، حيث ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبرى، هبة مجدى، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، ايهاب فهمى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة وعدد اخر من الفنانين، يجسد رجب خلال المسلسل شخصية سواق ميكروباص يدعى «حربى أبو رجيلة»، ويبدو أن النجم سيدخل السجن، وهذا ما ظهر خلال صورة نشرها على حسابه الشخصى انستجرام، أثناء القبض عليه ووضع الكلابشات فى يده، واحداثه تدور معظمها بين الماضى والحاضر.

خالد بن الوليد

قرر المخرج رؤوف عبدالعزيز تقديم عمل تاريخى عن حياة الصحابى «خالد بن الوليد» الملقب بسيف الله المسلول، ويكتب له السيناريو والحوار

اسلام حافظ، وذلك سيعيدنا الى زمن الهجرة والصحابة، حيث أسلم خالد بن الوليد فى السنة السابعة للهجرة، وأصبح قائدًا للجيش الإسلامى بعد مصرع زيد بن حارثة، وجعفر بن أبى طالب، ومدحه الرسول فى أكثر من حديث شريف.

مسلسلات حربية

يشهد موسم دراما 2020 التليفزيونى مشاركة مسلسل «هجمة مرتدة» وبدأت شركة سينرجى، وضع الخطوط العريضة للمسلسل الذى يقوم ببطولته أحمد عز وهند صبرى، ويعكف على كتابته السيناريست باهر دويدار، ومن إخراج أحمد علاء، ويقدم المسلسل أحد ملفات المخابرات المصرية خلال أحداثه.

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وتتعاقد حاليًا الشركة المنتجة مع باقى أبطال المسلسل، وستعلن عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة. أيضا مسلسل «الاختيار » بطولة امير كرارة إخراج بيتر ميمى، حسين عسر،تأليف باهر دويدار، إنتاج تامر مرسى.

يتناول مسلسل «الاختيار» حياة الشهيد أحمد منسى من أبطال القوات المسلحة، الذى استشهد عام 2017 أثناء عمله، ويسلط الضوء على بعض الجوانب فى حياته الشخصية.

ويشارك النجم كريم عبد العزيز بمسلسل «الزيبق2» المأخوذ عن أحد ملفات المخابرات العامة، ويشارك فى بطولته شريف منير والذى سيعرض على قناة ON E والذى سيتضمن أحداثًا مشوقة ومثيرة جداً بجانب

ذلك يتم تصوير بعض المشاهد فى عدة بلاد أوربية، من تأليف وليد يوسف.

الدراما النسائية

«ونحب تانى ليه» اسم المسلسل الذى تعود به النجمة ياسمين عبد العزيز من إخراج مصطفى فكرى، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإنتاج سينرجى، وكانت آخر أعمال ياسمين هو مسلسل «لآخر نفس» من تأليف أمين جمال، وإخراج حسام علي.

أما ياسمين صبرى فحققت نجاحًا كبيرًا العام الماضى بمسلسل حكايتى، وهذا العام تشارك بمسلسل «فرصة ثانية» من إنتاج شركة سينرجى، وإخراج مرقس عادل، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير.

النجمه يسرا تشارك بمسلسل «دهب عيرة»، فى ثانى تعاون لها مع المخرج هانى خليفة بعد مسلسلى «الحساب يجمع» و«فوق مستوى الشبهات»، ويكتب الكاتب الكبير مدحت العدل، وتجسد يسرا فى المسلسل شخصية «سيدة عربية تقف داعمة لزوجها الذى يشعر فى لحظة ما بحاجته للتجديد والتغيير، كأنها لم تعد موجودة ليكتشف أنها بالفعل مخلصة له»، وجارى اختيار فريق العمل الذى يشارك يسرا البطولة.

الأكشن والكوميديا منافسة شرسة

يعود محمد رمضان بشخصية جديدة من خلال مسلسل «البرنس» اجتماعى اكشن ويناقش العلاقات الأسرية بينه وبين عائلته بالإضافة الى قصص الأكشن التى تتخللها الأحداث وبه الكثير من المغامرات والحركة والاثارة بجانب القصص الرومانسية وهذا المسلسل إنتاج شركة سينرجى وإخرج محمد سامى.

أما «الكبير أوى 6» وهو الجزء السادس بطولة« أحمد مكى »، ويعقد حالياً جلسات مكثفة مع فريق الكتابة للانتهاء من جميع الحلقات بنهاية الشهر الحالى؛ وسوف يظهر مكى في هذا الجزء بلحية، بينما لم يكشف عن طبيعة الدور الجديد حتى الان، كما أن الجزء السادس والفكرة الدرامية لم تتبلور لدى «مكي» فحتى الآن يبحث عن شريك فى الإنتاج خاصة أن المسلسل من الأعمال الضخمة إنتاجيًا.

ومسلسل «وصل أمانه» يعيد الثنائى على ربيع ومصطفى خاطر انتاج تامر مرسى، تأليف فاروق هاشم مصطفى عمر وإخراج معتز التونى حيث ينتظران بدء مؤلفى العمل فى كتابة الحلقات الأولى من أجل البدء فى التحضيرات واختيار باقى الأبطال.

ويلتقى على ربيع ومصطفى خاطر للمرة الأولى فى الدراما التليفزيونية، بعدما عملا سوياً فى مسرح مصر على مدار السنوات الماضية، ومن المقرر أن ينطلق التصوير مطلع شهر يناير المقبل بعد انتهاء خاطر من ارتباطاته السينمائية حالياً وأيضاً على ربيع وكذلك المخرج معتز التونى.

«تيمون وبومبة» يجمع أحمد فهمى وأكرم حسني والذى سيعرض على قناة النهار، ويعتمد العمل على الحلقات المنفصلة المتصلة، العمل سيناريو وحوار أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى، وهو التعاون الثانى تليفزيونيا بعد مسلسل ريح المدام، والثنائى حققا نجاحا معا افتقدواه العام الماضى ويعيدان تكراره من جديد.

مسلسل«اللعبة» قرر القائمون عليه عرضه فى رمضان 2020 بطولة شيكو وهشام ماجد،وذلك بعد تأجيله من شهر رمضان الماضى، وتحديد شهر أكتوبر الماضى موعداً لعرضه إلا أنه تم التراجع وفضل صناعه عرضه فى الشهر الكريم.

مسلسل «اللعبة» بطولة شيكو وهشام ماجد، وعدد آخر كبير من الفنانين منهم أحمد فتحى ومحمد ثروت، ومى كساب ودعاء رجب وميرنا جميل وسامى مغاورى وعارفة عبد الرسول وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادى أبو السعود وإخراج معتز التونى.

النقاد: دراما 2020 مختلفة

الناقد طارق الشناوى قال: مؤشرات العام الدرامى 2020 مختلفة تماما عن العام الماضى أولاً: من الناحية الانتاجية، لم تعد هناك شركة انتاجية واحدة هى التى تنتج، هناك مؤشرات لدخول شركات اخرى، وعودة لشركات غابت فى الاعوام الماضية ما يبشر بمواسم درامية مختلفة ومتجددة،كما يشهد عودة للغائبين على مستوى الاخراج والتمثيل من بينهم المخرجة كاملة ابو ذكرى ونيللى كريم ويسرا وغيرهم، وهذا ما يؤكد على مؤشرات ايجابية للترقب لأعمال العديد من المبدعين،فالساحة عندما تتسع لأكثر من نوع من اطياف الدراما سيكون ذلك لصالح الدراما والجمهور، كما ينتظر الجمهور مشروع مسلسل خالد بن الوليد، ورغم ان المخرج محمد عزيزية قدم نفس الشخصية منذ ما يقرب من 10 سنوات بطولة باسم ياخور وحقق نجاحًا كبيرًا، نتمنى ان تحقق التجربة نجاحًا كبيرًا اذا تم تقديمها مرة اخرى ولكن بتقنيات أحدث، وبالتالى لن نحكم على التجربة الان قبل مشاهدتها، ولا يمكن ان نطالب بعدم تقديمه لاننا احيانا نحكم على الاشياء فى توجه غير دقيق.

ويكمل الشناوى: رمضان 2020 سيشهد عودة للنجم عادل امام الذى عاد منذ 7 سنوات، وغاب العام الماضى لكنه سيعود من جديد، والعالم العربى دائما يترقب قوته وهو قوة اضافية فى 2020.

واختتم: النجاح الذى حققه العرض خارج شهر رمضان فى 2019 يؤكد ان هناك اشعاعًا دراميًا وهناك تواجد امام الشاشات الصغيرة لمتابعة اعمال جيدة خارج شهر رمضان فى 2020.

الناقدة ماجدة موريس قالت ان مؤشرات عام 2020 أولها عودة الغائبين لكن فى ظل عودة النجوم أتمنى ان يشهد الموسم الجديد عودة للكتاب والمخرجين الكبار، لان المسلسل الجيد هو نص وكاتب جيد ومخرج والاثنان يختاران الممثلين، ولذلك نحن نرحب بعودة كل نجومنا الغائبين أطالب بأن كل المخرجين والمؤلفين الذين نرى اعمالهم على القنوات الجديدة،ونرى قنوات الدراما مشغولة بأعمال محمد فاضل وانعام محمد على ويسرى الجندى وتوفيق عبد الحميد ومجدى ابو عميرة وكثير من صناع الدراما الكبار، اتمنى ان يعودوا جميعا، نحن نرى اعمالهم «زينب والعرش» و«ارابيسك» و«الراية البيضا»، فهناك مخرجون مميزون لابد أن نأخذ خلاصة ابداعاتهم ونستفيد منهم، ونرحب بكل نجم فى مجاله.

وعن تقديم مسلسل عن شخصية خالد بن الوليد، قالت نحن نحتاج لمسلسلات تاريخية لكن بعد النجاح الذى حققه ممالك النار وعمر بن الخطاب الذى انتجته السعودية 2013، لا يمكن ان نرى مسلسلًا تاريخيًا اقل من هذا المستوى، وبالتالى الشركة المنتجة لابد ان تقدم عملًا بنفس المستوى.

الاخبار المتداولة بشأن انهم يختارون فريق العمل، مش ممكن يخلص فى 4 شهور.