أصالة: «بعشق حياتي» محاولة لدعم مرضى السرطان بالغناء

تستعد المطربة أصالة لحفلها الخيرى والذى تعود أرباحه للتبرعات لعلاج مريضات السرطان، والذى تقيمه المؤسسة العلمية لمرضى أورام الثدى والنساء «BGICS» تحت شعار «بعشق حياتى» والذى سيقام «10 يناير» الجارى بأحد فنادق مصر الجديدة.

وأعربت أصالة عن سعادتها بالمشاركة فى الحفل والذى يدعم المرأة قائلة: «شعرت بالفخر الشديد من الدعوة التى وجهتها لى المؤسسة العلمية لمرضى أورام الثدى والنساء لمشاركتهم فى حفلهم السنوى لمساندة ودعم هذه الحملة الإنسانية، فكل منا له دوره فى محاربة الألم الذى تشعر به تلك السيدات، فصوتى سيكون بمثابة سفير للحب والأمل الذى يجعل من المرأة جيشاً يحارب الضعف والمرض واليأس».

وأضافت «أتمنى أن أكون سبباً فى توفير دواء ليس للعلاج فقط بل لدعم تلك الأرواح التى تبحث عمن يدعمها نفسياً، وهو ما سأفعله بصوتى والأغانى والتى سأقدمها لهن، لنتمكن من محاربة تلك الآلام التى يشعرن بها، ولذلك اخترت مع فريق المؤسسة أغنيتى «بعشق حياتى» عنوان هذا الحفل».

وعلى الجانب الآخر أكد دكتور هشام الغزالى أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس ورئيس المؤسسة «هذا العام نقوم باستكمال مسيرة الأبحاث الخاصة بمرض السرطان الذى تتعرض له النساء، وإمكانية توفير العلاج لهن، والوصول الى العلاج الأنسب لكل مريضة خاصة فى أورام

الثدى والرئة والقولون والمبيض وحديثاً لأورام الساركوما وأورام الرأس أو الرقبة والكثير من الأورام النادرة والمستعصية، حيث سيتم تخصيص ريع الحفل الخيرى لاستكمال مسيرة العلاج وهذه الأبحاث ولطالما حلمنا أن تكون مصر خالية من السرطان».

وأضاف الغزالى: «عندما تواصلنا مع النجمة أصالة لمشاركتنا هذا العام فى الحفل السنوى الخيرى الضخم الذى تنظمه المؤسسة، رحبت على الفور وأكدت على أنها سعيدة بأن يكون لها دور فى استكمال مسيرة العلاج والأبحاث من أجل القضاء على السرطان وأنواعه لدى السيدات، واخترنا معاً اسم الحفل لإحدى أغنياتها بعنوان «بعشق حياتى»، لأن كلمات الأغنية تدعو السيدات الى تحدى العالم وكل ما يحدث لهن وأن يكن أفضل حالا بالرغم من كل الظروف التى تمر بهن، فهى أشبه بدعوة إلى التفاؤل وتغيير الحالة النفسية لمريضات السرطان للأفضل».