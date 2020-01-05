شاهد.. لهذا السبب ميريام فارس تتصدر مؤشرات البحث بالسعودية

تصدر الفنانة اللبنانية ميريام فارس، مؤشرات البحث علي موقع "جوجل" السعودية، وذلك بعد أحياء حفلها الأخير ، ضمن فعاليات سمرات شتاء بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، مساء أمس السبت.
ونشرت فارس، مقطع فيديو منأغنية " حبيبي سعودي"، اليوم الأحد، علي حسابها الشخصي، بموقع الصور والفيديوهات الشهير " انستجرام"، والذي لقي تفاعل واسع لدي المتابعين، خاصة من السعوديون.
و أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية، في تغريدة سابقة له، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن مواقع موسم الرياض وشتاء الرياض شهدت 11.4 مليون زائر.
وانطلقت فعاليات موسم الرياض، في 11 أكتوبرالماضي، وتستمر حتى نهاية يناير 2020.
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