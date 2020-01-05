نجوم الفن يعبرون عن غضبهم بعد اقتحام منزل نانسي عجرم وأسرتها

أعرب نجوم الفن والإعلام عن شدة غضبهم اتجاه ما حدث مع النجمة نانسي عجرم وتعرضها لمحاولة اقتحام منزلها الكائن في نيو سهيلة كسروان بلبنان على يد مسلح يدعى محمد حسن الموسى بغرض السرقة، وقام بتهديد كل من يتعرض له بالقتل، محاولًا المرور لغرفة الأطفال أوقفه زوجها الدكتور فادي الهاشم وأطلق عليه النار وقتله، ثم صدرت مذكرة من القاضية غادة عون بتوقيف زوج نانسي عجرم

لقتله المسلح.

وتضامن نجوم الفن والإعلام مع نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم وعلق الكثير منهم عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع السوشيال ميديا.

وجاء في المقدمة النجمة لطيفة، والتي تمنت الخير لهم، قائلة: ألف حمدالله على سلامتكم ربنا يحميكم.

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وأيضًا روى الإعلامي نيشان ما حدث، قائلًا: لص اقتحم منزل نانسي عجرم، واعتدى عليها وعلى زوجها بالسلاح،

وبعد إطلاق نار متبادلة أردى .. ‎ألف الحمد لله على سلامتِك غاليتنا نانسي ودكتور فادي والأميرات الثلاث.

ومن ناحيتها علقت النجمة كارول سماحة، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات تويتر، قائلة: كتير مؤسف وكتير بخوف خبر الإعتداء على الفنانة نانسي وعلى زوجها وعائلتها في منزلهما ألف الحمدالله على السلامة.

كما وجه المخرج سعيد الماروق رسالة للنجمة نانسي وعائلتها، قائلًا: ‏هيدا البي يلي وقت يحس بالخطر على عيلته وولاده بدافع بروحه عنن الحمدالله على سلامتك حبيبة قلبي نانسي عجرم‬⁩ وسلامة فادي وولادك الله يحميكم.