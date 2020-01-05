شاهد.. خالد الصاوي في كواليس الفلوس

نشرت الشركة المنتجة لفيلم الفلوس، فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وظهر النجم خالد الصاوي من خلاله في كواليس الفيلم.
وفيلم الفلوس من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج سعيد الماروق، وبطولة كل من تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، أحمد السقا، مي عز الدين، عائشة بن أحمد، محمد سلام، أحمد فتحي، كميل سلامة، جوهرة، نانسي صلاح.
وتدور أحداث الفيلم حول النصاب سيف، حيث تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا، ليساعدها في إستعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا نهائية من الخدع واﻷلاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.
يشار إلى أن النجم خالد الصاوي يشارك في بطولة فيلمه الجديد، والذي يحمل أسم شريط 6، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد سلامة، وبطولة كل من خالد أنور، نانسي صلاح، أحمد خالد صالح، وائل عبد العزيز، محمد علي رزق، عمرو وهبة، ياسر الطوبجي، توني ماهر، وفاء عامر، محمود الشرقاوي، طارق عبد العزيز، منة عرفة.
وتدور أحداث الفيلم حول طبيب أمراض نفسية يحاول حل قضايا الشباب، ومن خلال مجموعة من القضايا في الجيل الجديد والأزمات التي يتعرضون لها في حياتهم اليومية، يكتشف أن الأمر ليس بهذه السهولة.
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