نقل فادي الهاشم الى المستشفى وهل سيتم الافراج عنه قريبا؟

ميرنا وليد - بيروت - افادت بعض التقارير الصحفية انه قد تم نقل د. ​فادي الهاشم​ زوج الفنانة ن​انسي عجرم​ الى المستشفى بعد اصابته بعارض صحي نتيجة الحادث الذي حصل معهم، ومن المرجح ان يبقى الهاشم محتجزا حتى يوم الثلاثاء بعدها قد يتم الافراج عنه بعد اثبات ان الحادث هو دفاع عن النفس.

وكان قد تعرض منزل ​نانسي عجرم​ فجر اليوم الأحد لمحاولة سرقة لكن الدكتور ​فادي الهاشم​ زوج الفنانة نانسي عجرم قام بمواجهة السارق الذي كان يحمل السلاح، وبعد تبادل إطلاق النار قُتل السارق وقد تضامن معظم الفنانين مع نانسي وحاولوا الاطمئنان عليها.