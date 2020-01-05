عباس جعفر يسخر من الوضع مستشهدا بتوقعات ميشال حايك

ميرنا وليد - بيروت - نظرا للاوضاع الصعبة التي نعيشها والاخبار السيئة المنتشرة سخر الممثل الكوميدي ​عباس جعفر​ من الوضع مستندا الى توقعات ​ميشال حايك​ وقال: "حايك هودي توقعات سنة ٢٠٢٠ أو أول شهر بس !؟".

على صعيد آخر احدث تجاربه في التمثيل كانت فيلم "بلا هيبة" وهي شخصية الممثل الكوميدي عباس جعفر في فيلمه الجديد الذي يحمل نفس الإسم، والذي كان قد إحتفل بالعرض الأول ، بحضور أبطال العمل، وهم إضافة إلى جعفر، ​ستيفاني عطالله​، كميل سلامة، ميراي بانوسيان، سينتيا كرم، دارينا الجندي، كاتب ومخرج العمل ​رافي وهبي​، إضافة إلى المنتج صبحي سنان وإبنيه المنتج رائد سنان مسؤول الإنتاج في الشركة ورامي سنان المسؤول عن التوزيع.