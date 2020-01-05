ميرنا وليد - بيروت - ساندت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي زميلتها الفنانة نانسي عجرم بعد الحادث الذي حصل معها ومع عائلتها وقالت هيفا: " الف حمدلله على سلامتك حبيبتي انتي وعيلتك وزوجك البطل يحميكم الرب من كل شر يا ريت كل هالاشكال المجرمة يفلوا بقى من لبنان".
وكان قد تعرض منزل نانسي عجرم فجر اليوم الأحد لمحاولة سرقة لكن الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم قام بمواجهة السارق الذي كان يحمل السلاح، وبعد تبادل إطلاق النار قُتل السارق وقد تضامن معظم الفنانين مع نانسي وحاولوا الاطمئنان عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر هيفا وهبي عن حادثة نانسي عجرم: "يا ريت كل هالاشكال المجرمة يفلوا بقى من لبنان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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