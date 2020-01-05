ماذا قال أحمد حلمي لزوجته منى زكي عن الصندوق الأسود ؟

ميرنا وليد - بيروت - هنأ الممثل المصري ​أحمد حلمي​ زوجته الممثلة ​منى زكي​ بعد طرح الإعلان الدعائي الأول لفيلمها الجديد "الصندوق الأسود".

ونشر حلمي الفيديو الدعائي للفيلم عبر حسابه الشخصي وقال في تعليقه على الفيديو: "ألف ألف ألف ألف ألف مبروك يا حبيبتى على فيلم الصندوق الأسود.. وبالنجاح والتوفيق يارب.. وإن شاء الله يعجب الناس ويكسر الدنيا".

كما حرصت، أيضًا، الممثلة المصرية رانيا يوسف، على تهنئة منى زكي، على فيلمها الجديد "، حيث كتبت في التعليقات "مبروك يا حبيبتى"، في تهنئة منها لصديقتها منى زكى.