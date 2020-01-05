طارق سويد يعايد والدته بكلمات مؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - عايد الممثل والكاتب طارق سويد والدته بعيد ميلادها بكلمات مؤثرة وقال: "اليوم عيد ميلاد اكتر انسانة عملت و ضحت كرمالي و كرمال اخواتي.. ماما.. بحبك كتير كتير.. انا محظوظ و اكتر من محظوظ انو انت امي.. كتير زعلان انو لا اخواتي و لا انا معك اليوم.. و انك وحدك حتى بعيد ميلادك.. سامحيني ماما.. الشغل اخدني و بعدني عنك كتير بعرف.. سامحيني ".
حق عليكي انت.. هول صلواتك و دعواتك انو الله يوققني كيف ما بمشي و انجح كتير و حقق كل احلامي.. مش هيك بتقوليلي كل يوم عالتلفون؟ بحبك كتير، و بوعدك لما ارجع علبنان اعطيكي اكتر من وقتي.. ما حدا قدك بيستاهل اعطيه قلبي و طاقتي و كل وقتي...عقبال المية ام طارق، يا احلى ام بالدني كلها".
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