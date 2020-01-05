هذا ما قاله تامر حسني عن نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

ميرنا وليد - بيروت - دعم الفنان المصري ​تامر حسني​ الفنانة نانسي عجرم، بعد تعرض منزلها لاقتحام من قبل سارق، صباح اليوم، مما أدى الى تبادل اطلاق نار بين السارق وزوجها الدكتور فادي الهاشم، أسفر عن مقتل السارق.

ونشر حسني، صورة لنانسي عجرم مع عائلتها عبر حسابه الشخصي وكتب معلقاً: "ألف سلامة عليكي نانسي الله يحفظك ويحفظ أولادك، دكتور فادي يا عظيم الله يخليك لعيلتك يا بطل".

وكان عدد كبير من النجوم والاعلاميين قد تضامنوا مع نانسي عجرم في الحادث الاليم الذي واجهته باقتحام احد السارقين منزلها.