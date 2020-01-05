تراند اليوم : المطرب الشاب إسلام يجهز لألبومه الجديد..ويبدأ تصوير “2030”

يواصل المطرب الشاب اسلام، التجهيزات الخاصة بالبومه الجديد الذي يعكف حالياً على وضع اللمسات المتعلقة باغاني الألبوم.

ويتعاون معه في ألبومه الجديد الشاعر الغنائي السيد علي، ومن الملحنين أحمد يوسف ومحمد العشري وويزو.

وطرح اسلام، مؤخراً أغنية سنجل بعنوان “حرقت أعصاب “، كلمات السيد علي، وألحان ويزو، وتوزيع طارق حسيب، واقتربت الأغنية من تحقيق ٣ مليون مشاهدة في ٥ أيام منذ طرحها على “يوتيوب”.

وعلى جانب آخر، بدأ إسلام تصوير دوره في المسلسل الدرامي الجديد”2030″، مشيراً إلى أن العمل يعد بطولة جماعية، وجميع أبطاله وجوه جديدة.