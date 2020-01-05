تراند اليوم : سقوط مطربة مشهورة وهي تغني أمام الجمهور – شاهد

الفنانة التونسية أمينة فاخت، لموقف محرج خلال الحفل الذي أحيته مؤخرًا في الدوحة بقطر.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة التونسية أمينة فاخت، أثناء تعرضها لموقف محرج، خلال الحفل الذي أحيته مؤخرًا، في الدوحة بقطر.

ظهرت فاخت، خلال الفيديو وهي تتراقص أثناء صعودها على المسرح استعدادًا لإحيائها الحفل، إلا أنها تعثرت وسقطت على الأرض، إلا أنها سرعان ما وقفت ممسكة بالميكرفون.

يشار إلى أنت أمينة فاخت، مطربة تونسية بدأت مشوارها الفني في ثمانينات القرن الماضي، وطرحت العديد من الألبومات الغنائية منها: “أنت مرادي، إله الكون، ماحصلش، سلطان حبك، مستغربين”، وغيرها