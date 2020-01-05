فيديو لحظة قتل فادي الهاشم زوج نانسي عجرم سارق اقتحم منزلهما

لا يزال زوج الفنانة نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم يخضع للتحقيقات في جريمة مقتل سارق اقتحم فيللته.وقد عرض محامي الهاشم على المحققين، فيديو يظهر تفاصيل الجريمة التقطته كاميرات المراقبة داخل المنزل.

وبحسب الفيديو، فوجىء الهاشم بالسارق في منزله، فحمل كرسيا ليضربه، فقام السارق برفع المسدس في وجهه، ما أرغمه على إنزال الكرسي، في هذه الأثناء، كانت نانسي قد اتصلت بالحراس أمام الفيلا، فسارعوا إلى الدخول للفيلا وسارع فادي إلى إحضار مسدسه، ولحق بالسارق الذي كان يهم بدخول غرفة بناته وأرداه قتيلا. وعرض فيديو يثبت وقائع الجريمة.

محامي الهاشم اكد أن ما يحصل هو إجراء روتيني لاستكمال التحقيقات وتوقع ألا يبيت فادي ليلته في السجن.

تفاصيل الجريمة في منزل نانسي عجرم

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مصادر قريبة من التحقيق في حادث، أفادت أن السوري محمد حسن الموسى مواليد العام 1989 دخل الى منزل نانسي، بعد أن تمكن من التسلل ليلاً الى داخل المنزل مسلَّحاً بمسدس تمكن بواسطته من إبعاد ثلاثة حراس شخصيين للمنزل، بمجرد أن شهر المسدس عليهم، وتابع سيره داخل المنزل، ولم يتمكن زوج عجرم من ردعه رغم محاورته له وعرضه المال عليه للمغادرة.

وتابع السارق طريقه الى غرفة تنام فيها بنات عجرم، مهدّداً بقتل من يعترض طريقه بمسدسه يميناً ويساراً، وعندما أصرّ على التوجه الى غرفة البنات، حاول زوج عجرم ردعه عن ذلك، عندها عاجل السارق بطلقات نارية أدّت الى مقتله وإصابة ناتسي في رجلها.

واعتبرت مصادر التحقيق أنّ زوج عجرم الذي هو قيد التحقيق كان في حال الدفاع المشروع عن النفس، في اعتبار أنّ السارق اقتحم منزله وهاجم افراد أسرته مسلَّحا بمسدس ليتبين بعد حصول الحادث انه مسدس خلبي.