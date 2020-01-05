- 1/3
- 2/3
- 3/3
اكدت الفنانة نانسي عجرم في حديث مقتضب لمحطة MTV من داخل منزلها أنها بخير.
وبدت نانسي بحالة مزرية بعد الصدمة التي تعرضت لها، واشارت إلى أن المهم هو أن كل أفراد العائلة بخير ولم يصابوا بأذى.
كما اكدت أنها لا تستطيع الإدلاء بتصريحات.
من جهته، أكد فادي الهاشم زوج نانسي، أنه فوجىء بالسارق في منزله، فحمل كرسيا ليضربه، فقام السارق برفع المسدس في وجهه، ما أرغمه على إنزال الكرسي، في هذه الأثناء، كانت نانسي قد اتصلت بالحراس أمام الفيلا، فسارعوا إلى الدخول للفيلا وسارع فادي إلى إحضار مسدسه، ولحق بالسارق الذي كان يهم بدخول غرفة بناته وأرداه قتيلا.
وقد أصدرت القاضية غادة عون قرارا بتوقيف الهاشم، وأحالته إلى تحري جونية.
محامي الهاشم اكد أن ما يحصل هو إجراء روتيني لاستكمال التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تصريح لنانسي عجرم بعد توقيف زوجها بتهمة قتل سارق اقتحم فيلتهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.