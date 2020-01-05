هذه أبرز شبيهات النجمات العرب...آخرهن شبيهة سيرين عبد النور

تظهر دائماً شبيهات لنجمات العالم العربي يثرن الجدل على السوشيال ميديا، وآخرهن شبيهة النجمة اللبنانية سيرين عبد النور التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع تداول صور كثيرة ، حيث كشفت تطابق ملامحها مع سيرين بشكل لا يصدق مما يجعل التفريق بينهما صعب.

الصور تظهر النجمات العرب وشبيهاتهن:

شبيهة سيرين عبد النور المحجبة تدعى دعاء منلا، وتعمل كمدونة للموضة والجمال ولديها أكثر من 30 ألف متابع على انستقرام، وبدا الشبه واضح بينهما وبين سيرين في الملامح.

شبيهة النجمة هيفاء وهبي أثارت جدلاً أكبر حول الشبه بينهما وبين هيفاء، وهي مذيعة سورية لديها الكثير من الشبه في الشكل الخارجي لهيفاء وهبي.

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أما شبيهة النجمة حلا الترك فهي الأكثر تطابقاً في الملامح، حيث أشعلت مودل للمكياج انستقرام بمدى التشابه في ملامحها بينها وبين الفنانة حلا الترك، وذلك بعد أن نشرت أحدث صورها التي جعلت الجمهور في صدمة من شكلهما المتقارب لحد كبير.

كما ان شبيهة النجمة أمل العوضي العراقية تشبهها الى حد كبير في الملامح ولون الشعر وطرقة المكياج والتسريحة.

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