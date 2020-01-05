نانسي عجرم وفادي الهاشم قصة حب طويلة

في صيف العام 2008، فاجأت الفنانة نانسي عجرم جمهورها بزواجها من طبيب الأسنان الشهير فادي الهاشم، رغم أنّ علاقة الحب بينهما كانت علنيّة، وكانا يعلنان باستمرار عن رغبتهما بالزواج وببناء أسرة.

بعيداً عن الإعلام، وأثناء وجودها في تونس لإحياء حفل، قامت نانسي بعقد زواجها مدنياً بناءً على طلب فادي الذي فضّل الزواج المدني، وزفّت الخبر إلى جمهورها، بعد حفل زفاف في بيروت، ارتدت فيه فستان زفاف بسيط يشبه شخصيتها البعيدة عن الاستعراض، وبقيت تفاصيل الحفل بعيدة عن الإعلام، وقد أكّدت نانسي أكثر من مرّة أنّها أقامت الحفل فقط بناءً على طلب العائلة.

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علاقة نانسي وفادي كانت قد بدأت في العام 2005 حين كانت نانسي في الـ22 من عمرها، بينما كان فادي في الـ36 من عمره، تؤكد الفنّانة أنّ فارق العمر لم يقف حائلاً بينهما، رغم أنّ فادي كان يعتبرها في الفترة الأولى من تعارفهما مجرد طفلة، اكتشف فيها لاحقاً المرأة التي أرادها أن تكون زوجته وأم أولاده.

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في العام 2009 أنجبت نانسي عجرم ابنتها ميلا وبعد أقل من سنتين أنجبت إيلا، وقد أعربت مراراً عن رغبتها بإنجاب المزيد من الأطفال.

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فادي ونانسي من أنجح الثنائيات في الوسط الفنّي، وقد طاردتهما شائعات الطلاق أكثر من مرة، كانا ينفيانها بالظهور علناً في مناسبات يحرص فادي على مرافقة زوجته إليها.

نانسي تعترف أنها لم تحب فادي من النظرة الأولى وأنها أحبته بسبب العشرة التي نشأت بينهما كطبيب ومريضة تحوّلت لاحقاً إلى زوجة تعطي أولوية لمنزلها وزوجها وابنتيها، وتؤكد دوماً أنّها في حال خُيّرت بين الفن والعائلة ستختار العائلة حتماً.